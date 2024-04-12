В Ізраїлі кажуть, що готові до буд-якого сценарію.

Ізраїль готовий реагувати на можливий напад Ірану, який погрожує помстою за ізраїльский удар по іранському посольству. Про це повідомили в керівництві ізраїльскої армії.

Так, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант в розмові зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що країна відповість прямо на будь-який напад з боку Ірану. Однак він не конкретизував, якою може бути ця відповідь, пише The Guardian.

Своєю чергою речник Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛу) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що країна перебуває "у стані бойової готовності та високої готовності до різних сценаріїв".

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"Ми готові до нападу та оборони, використовуючи різноманітні можливості, які має ЦАХАЛ, а також готові з нашими стратегічними партнерами", — сказав він.

Як зауважує видання Times of Israel, згадка про партнерів стосується Центрального командування США, яке допомагає Ізраїлю оцінити поточні виклики для регіональної безпеки.

Іран може атакувати Ізраїль найближчим часом: що відомо

Як писав УНІАН, 1 квітня Ізраїль завдав удару по іранському посольству в сусідній Сирії, внаслідок чого загинув генерал Корпусу вартових ісламської революції. Цю організацію Ізраїль та США вважають терористичною.

Після цього західна преса вже кілька разів повідомляла із посиланням на власні джерела, що Іран може здійснити масштабний напад на Ізраїль "в найближчі 48 годин". Чергове подібне попередження опублікував напередодні The Wall Street Journal.

Сам Іран публічно погрожував ударами по дипломатичним установам Ізраїля за кордоном.

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