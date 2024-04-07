Ця погроза пролунала після удару по будівлі іранського посольства в Сирії, внаслідок якого загинули 11 людей.

Посольства Ізраїлю по всьому світу можуть стати об'єктами атак. З такою погрозою виступив радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Джаджджа Рахім-Сафаві.

"Фронт антиізраїльського опору готовий до всіх сценаріїв відплати, і жодне у світі посольство Ізраїлю не застраховане від них", - заявив екс-командувач Корпусом вартових іранської революції генерал Рахім-Сафаві.

Ця погроза пролунала після удару по будівлі іранського посольства в Сирії, унаслідок якого загинули 11 осіб, зокрема два генерали і п'ять офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, проте посол і його сім'я не постраждали.

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Загострення між Ізраїлем та Іраном

Ізраїль і США вважають, що Іран має намір помститися за бомбардування Ізраїлем консульства в Сирії і планує атаку у відповідь, яка включатиме в себе рій безпілотників у поєднанні з балістичними і крилатими ракетами, пише видання CBS News.

Ймовірно, напад відбудеться між теперішнім моментом і кінцем Рамадану наступного тижня. Ще одним важливим невідомим є те, де будуть запущені дрони і ракети - з Іраку або Сирії, що може послужити приводом для слабких заяв Тегерана про заперечення - або з іранської території.

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