У Тегерані явно запам'ятали коментарі українських чиновників після ударів по Ісфахану.

Іран звинуватив Ізраїль в недавніх ударах безпілотників по військових об'єктах в місті Ісфахан і пригрозив діями у відповідь. Про це повідомляє іранське інформагентство ISNA, через яке офіційний Тегеран часто поширює свої заяви.

Представник Ірану в ООН Амір Саїд направив офіційний лист генеральному секретарю Організації, в якому заявив про причетність Ізраїлю до атаки 28 січня.

"Попереднє розслідування показує, що сіоністський режим несе відповідальність за терористичний напад на комплекс майстерень Міністерства оборони в місті Ісфахан, і дії цього режиму порушують міжнародне право і засуджуються", – йдеться в листі.

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Також іранська влада попередила, що зберігає за собою "законне і невід'ємне право захищати свою національну безпеку і твердо реагувати на будь-яку загрозу" з боку Ізраїлю "де і коли вважатиме за потрібне".

Примітно, що в листі до генсека ООН була згадана і Україна. Так, офіційний Тегеран стверджує, що його позиція щодо війни в Україні базується "на активному нейтралітеті і повазі суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України". У зв'язку з цим Іран висловив протест проти "провокаційної і необґрунтованої заяви високопоставленого українського чиновника" щодо ударів по Ірану 28 січня.

"Представник (Ірану в ООН - ред.) назвав такі заяви і дії безвідповідальними і явним порушенням міжнародного права і принципів, що містяться в Статуті ООН", – переказує текст листа іранське інформагентство.

Показово, що Україна - єдина держава, прямо згадана в листі, крім самого Ірану. Ані США, ані інші країни не згадані, а Ізраїль позначений через офіційно вживаний Тегераном евфемізм "сіоністський режим".

Удари по Ірану 28 січня

В ніч з 28 на 29 січня в Ірані прогриміла серія вибухів. За інформацією ЗМІ, були нанесені удари з повітря, ймовірно, безпілотниками, по збройовим заводам в Ісфахані та інших провінціях.

Влада Ірану заявила, що атака була невдалою. Нібито один з безпілотників був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули.

Коментуючи цю подію, радник голови ОП Михайло Подоляк нагадав, що раніше Україна попереджала Іран про небезпеку сприяння Росії у війні проти України. У МЗС Ірану на ці слова явно образилися.

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