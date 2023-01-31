Серію атак широко приписують Ізраїлю, який дотримується політики не коментувати такі операції.

Ізраїльські спецслужби готувалися до удару у відповідь після вибухів на військових об'єктах Ірану, пише The Times of Israel.

За повідомленням ЗМІ, співробітники Служби безпеки провели обговорення, намагаючись передбачити, коли і як Іран відреагує на кілька ударів по автоколонам, які, як інформували, переправляли зброю і боєприпаси для підтримуваних Тегераном бойовиків у Сирії.

Серію атак широко приписують Ізраїлю, який дотримується політики не коментувати такі операції.

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На додачу до ударів у відповідь по цілях всередині Ізраїлю, Служба безпеки готувалася до можливості того, що Ісламська Республіка націлиться на ізраїльських туристів, офіційних осіб і посольства за кордоном.

Раніше в понеділок Іран пригрозив відплатою у зв'язку з повідомленнями про участь Ізраїлю в теракті в Ісфахані, попередивши Єрусалим "не грати з вогнем".

Іранський чиновник пригрозив, що Тегеран буде мстити. "Ізраїль прекрасно знає, що отримає відповідь, як це вже траплялося в минулому". "Ті, хто грає з вогнем, першими обпаляться, якщо вирішать почати регіональну війну", - сказав чиновник.

Удари по Ірану - що відомо

У ніч на 29 січня на ряді військових об'єктів Ірану пролунали вибухи, в тому числі на військовому складі у центральній провінції Ісфахан і центрі з виробництва боєприпасів. Також повідомлялося, що метою атаки був склад з балістичними ракетами.

Атака сталася на тлі напруженості між Іраном і Заходом через ядерну діяльність Тегерана і його поставок зброї, в тому числі далекобійних "безпілотників-камікадзе", для війни Росії проти України, а також декількох місяців антиурядових демонстрацій.

Даних про завдані збитки в Тегерані не розкривають. Проте вже відомо, що завод з виробництва дронів, якими Росія тероризує Україну, не постраждав.

ЗМІ почали поширювати чутки про причетність США та Ізраїлю, потім - "ще однієї країни", до удару по іранських військових потужностях. У Пентагоні причетність до нанесення ударів спростували.

Крім того, Тегеран підозрює причетність України до атак.

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