Після атаки на військові об'єкти Ірану влада країни вирішила висловити свої претензії Україні.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі українських офіційних осіб щодо ударів БПЛА по іранських військових об'єктах. Про це пише Reuters.

Стверджується, що мова йде про заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, який написав у своєму Твіттер, що Іран не залишиться безкарним за допомогу Росії у війні проти України.

"Вибухова ніч в Ірані. Україна ж попереджала", – написав Подоляк, коментуючи удар по заводу в Ісфахані, де виробляють безпілотники.

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Що сталося в Ірані

У ніч на неділю, 29 січня, в Ірані прогриміла серія вибухів. За інформацією ЗМІ, було завдано ударів з повітря, ймовірно, безпілотниками, по заводам зброї в Ісфахані та інших провінціях.

Влада Ірану заявила, що атака була невдалою. Нібито один з безпілотників був збитий комплексом ППО, а два інших влучили в оборонні пастки і вибухнули.

За інформацією іранських ЗМІ, удари завдали США і ще одна країна. При цьому стверджувалося, що Ізраїль не має стосунку до атаки.

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