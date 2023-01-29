Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на "вибухову ніч" в Ірані. Він нагадав, що війна виставляє жорсткі рахунки для вбивць та їх співучасників.
"Логіка війни невблаганна і вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам і співучасникам", - написав політик у Twitter.
При цьому він нагадав, що росіяни з 24 лютого 2022 року вдалися до мобілізації, встановлення ПРО в Москві, риття окопів і підготовки бомбосховищ. Водночас Тегеран після активної допомоги Кремлю отримав "вибухову нічку".
"Вибухова ніч в Ірані: дронові і ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - підсумував Подоляк.
Вибухи в Ірані - що відомо
У ніч на 29 січня потужні вибухи прогриміли в Ірані на стратегічних об'єктах. За даними агентства IRNA, в місті Шахід-Салімі загорівся великий завод з виробництва моторних масел.
Крім того, стало відомо про атаку безпілотників на військовий склад в центральній провінції Ісфахан і центр з виробництва боєприпасів.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що нічні атаки на стратегічні об'єкти в Ірані - результат політики іранської влади, яка підтримує тероризм.
У свою чергу Міністерство оборони Ірану заявило про "невдалу атаку" безпілотників на один з виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.