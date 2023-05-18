Німеччина також зацікавилася озброєнням Ізраїлю.

Міністерства оборони Ізраїлю та Нідерландів оголосили, що вони підписали першу міжурядову угоду про експорт оборонних товарів на суму 305 мільйонів доларів. Мова йде про постачання в Нідерланди ракетно-артилерійських систем Puls компанії Elbit (система точного і універсального пуску).

Видання The Jerusalem Post пише, що ця нова п'ятирічна угода укладена на другому році вторгнення Росії в Україну, і все більше і більше країн ЄС звертаються до Ізраїлю за зміцненням свого оборонного потенціалу в тлі потенційних майбутніх загроз з боку Москви.

Німеччина також на шляху до придбання ряду нових оборонних систем у Ізраїлю, а інші країни також ведуть різні переговори.

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Міністр оборони Йоав Галлант сказав: "Ізраїльське оборонне відомство продовжує бути джерелом національної гордості і міжнародного успіху Держави Ізраїль. Оборонні рішення, розроблені ізраїльською оборонною промисловістю, дозволяють нам зміцнювати наші зв'язки з країнами по всьому світу, а також зміцнити глобальні позиції Ізраїлю".

Угоду підписали генеральний директор Міноборони генерал-майор (у відставці) Еяль замір і директор Управління міжнародного оборонного співробітництва (sibat) бриг. генерал Яїр Кулас і з нідерландської сторони командувач Королівської армією Нідерландів генерал-лейтенант М.Х. Мартін Вейнен MMAS.

В рамках контракту Elbit Systems поставить 20 артилерійських ракетних комплексів PULS, інтегрованих в обрану COMMIT вантажну платформу, а також реактивні снаряди різної дальності і Послуги з навчання і підтримки, йдеться в заяві Міністерства.

Крім того, міністерство заявило, що PULS "забезпечує комплексне і економічно ефективне рішення, що підтримує запуск як вільно крилатих ракет, так і високоточних ракет, і ракет з дальністю від 12 км до 300 км.пускова установка PULS являє собою повністю адаптовану пускову систему і може бути встановлена на широкий спектр колісних і гусеничних платформ, що забезпечує значне зниження витрат на технічне обслуговування і навчання для застарілих автопарків".

Бежалель (Бутці) Махліс, президент і головний виконавчий директор Elbit Systems, сказав: "Придбання рішення PULS від Elbit Systems підвищить здатність королівської армії Нідерландів забезпечувати ефективну вогневу підтримку з закритих позицій. Це також забезпечить сумісність з клієнтами НАТО, які придбали ці системи. Цей контракт ще раз підтверджує передові військові технології Elbit Systems і наші міцні партнерські відносини з країнами НАТО по всій Європі".

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Украну влада Ізраїлю дотримувалися нейтральної позиції і погодилися лише на гуманітрану допомогу. У міру затягування військових дій Єрусалим став міняти свою позицію про передачу Києву оборонних технологій.

Так, в Ізраїлі заявили, що допоможуть Україні з розробкою "розумної" системи оповіщення про ракетні удари і атаки дронів. Зокрема, йшлося про передачу надсучасної системи оповіщення Tzeva Adom. Вже в травні 2023 року в Києві пройшли випробування цивільної системи попередження, яку розробив Ізраїль.

7 травня Ізраїльський волонтер Натан Флаєр повідомив, що Україна отримала перші три з 16 радарів RADA ieMHR виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries.

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