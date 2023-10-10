Ізраїль проти ХАМАС: чи поставить новий конфлікт "на паузу" війну в Україні

Світ стоїть перед ризиком нової регіональної війни на Близькому Сході, наслідки якої, на жаль, потенційно можуть позначитися і на Україні. УНІАН розпитав експертів, в який бік може розвернутися конфлікт між Ізраїлем та Палестиною, а також про можливі наслідки для України через ці події.

На близькому Сході знову гаряче. Бійці терористичного руху ХАМАС випустили по Ізраїлю тисячі ракет, вразивши об’єкти інфраструктури, та змогли окупувати частину території. І хоча, за даними ЦАХАЛ, контроль над захопленими 7 жовтня територіями вже відновлено, а Ізраїль знищує лігво ХАМАС в секторі Гази, залишається питання: як надалі можуть розвиватися події? Адже існує ймовірність розширення кількості учасників конфлікту, а також ланцюгової реакції на зазначені події.

"Золота акція" Ірану

Страшні кадри прильотів, катувань, зруйнованих будівель в Ізраїлі та секторі Гази заполонили інтернет та телебачення… І, не виключено, що це - тільки початок. Експерти не відкидають, що війна Ізраїлю з терористами ХАМАС може перетворитися на великий міждержавний конфлікт.

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За словами директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, ні встановити повний контроль над сектором Гази, ні знищити абсолютно всю інфраструктуру ХАМАС – неможливо.

"Думаю, зараз в ізраїльському уряді самі до кінця не розуміють, яка остаточна мета [можливої операції в Газі]. Зараз домінують емоційні реакції… Але як поводитимуться інші країни та зацікавлені сторони? Той самий Іран, Хезболла, інші араби, позиція яких буде змінюватися з нейтральної на ворожу в міру зростання жертв. Багато питань", - зазначає він.

Ігор Семиволос вважає, що за нападом ХАМАСу на Ізраїль стоїть Іран, а мета таких дій – зірвати угоду про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, а надалі – завдати Ізраїлю та Заходу стратегічної поразки в цілому. Зрештою, і перспективи розвитку конфлікту будуть напряму залежати від позиції Ірану.

"Все залежить від того, чи залишиться цей конфлікт локальним, чи набуде ознак великої близькосхідної війни. Іншими словами, впишеться Іран, чи ні", - підсумував Ігор Семиволос.

Перший консул України в Ізраїлі Дмитро Чекалкін зазначає, що у якості попередження Ірану про можливі наслідки втручання у війну, США вже спрямували групу авіаносців до Ізраїлю: "Талібан висловлював свою зацікавленість, але ми розуміємо, що це лише балачки. А от Іран міг би якісь свої підрозділи через Сирію, через Ліван відправити. Проте, якщо говорити про можливе включення Ірану у війну, американський авіаносець (авіаносна група "Форд", - УНІАН), який вже дійшов до Ізраїлю, якраз є попередженням, в першу чергу, Ірану. Мовляв, ніяка інша держава не зможе втрутитися".

Однак, за його словами, наземна операція Ізраїлю у секторі Гази може послабити позицію країни на міжнародній арені.

Кількість жертв серед цивільних буде зростати

Дмитро Чекалкін розповідає, що раніше Ізраїль, у відповідь на атаки ХАМАС, діяв за таким принципом: спочатку на дахи будинків у секторі Гази скидали пусті "болванки", аби попередити людей про обстріли та дати їм можливість евакуюватися. Але зараз такого немає.

"Вже випущені тисячі снарядів по Газі, і це велика кількість жертв. А якщо буде, як планують, введення військового контингенту у декілька бригад… В попередні роки вводився обмежений контингент і не повністю займалася територія сектора Гази. Тепер вони планують повністю… Така масштабна операція призведе до величезних жертв з обох боків", - вважає він.

Чекалкін звертає увагу на те, що, якщо раніше інфраструктура ХАМАС була, переважно, наземною, то зараз існує величезна інфраструктура, збудована під землею. Це дає можливість пересуватися непомітно для засобів спостереження.

"В цьому – велика проблема. Адже те, що було заявлено в ООН (щодо цілі операції проти ХАМАС, - УНІАН) – "повністю знищити" - лише красивий слоган. З урахуванням того, що сектор Гази - це 2-мільйонний конгломерат, в якому щільність населення 5,5 тисяч на квадратний кілометр, наземна операція Ізраїлю призведе до величезних жертв серед мирного населення", - додав він.

Крім того, це позначиться на ставленні до громадян Ізраїлю в інших країнах.

"Протести, які зараз відбуваються у європейських містах - у Лондоні чи Берліні - будуть здаватися квіточками. При цьому, протести не лише в Європі, а у світі, можуть призвести до жертв серед ізраїльтян. Наприклад, в Александрії вже був обстріляний автобус з ізраїльськими туристами. На жаль, такі випадки будуть мати тенденцію до збільшення", - зазначив експерт у розмові з УНІАН.

Україну можуть поставити "на паузу"

Якщо війна Ізраїлю з ХАМАС переросте у регіональну, це може мати прямі наслідки для України. З одного боку, за словами Дмитра Чекалкіна, нова війна може посприяти отриманню Україною американської допомоги: "Така війна зменшить ізоляціоністські настрої в американському істеблішменті, оскільки республіканці-рейганісти вже висловили підтримку Україну в тому плані, що, мовляв, зволікання з допомогою мотивує інші сили кидати виклик цивілізації".

З іншого боку, аналітик українського інституту майбутнього Ілія Куса виділяє три базові сценарії розвитку подій на Близькому Сході, які, однак, залежать від багатьох, досі невідомих, факторів. Але кожен з них має право на існування.

"Перший сценарій: Ізраїль входить до сектору Гази, знищує основну інфраструктуру ХАМАС і виходить звідти. При цьому, у війну не втягнуться Хезболла та проіранські сили. По суті, все залишиться в межах Ізраїлю та Палестини. І потім буде нове перемир’я, все знову повернеться до того, як воно було. В такому разі я не очікую якихось суттєвих наслідків для України та світу", - зазначив експерт у розмові з УНІАН.

Другий сценарій, за його словами, це якщо після наземного вторгнення Ізраїлю до сектору Гази у війну втягнуться проіранські сили в Лівані та Сирії, підніметься повстання на Західному березі річки Йордан і, наприклад, буде якась опосередкована участь Ірану: "Це означає, що війна затягнеться. Вона матиме дуже велику кількість жертв і може призвести до дестабілізації ситуації в кількох країнах Близького Сходу, які і так достатньо нестабільні. Мова про такі країни як Ліван, Сирія, Йорданія, Єгипет і, звісно, сам Ізраїль. В такому разі країни ЄС та НАТО будуть змушені підтримувати Ізраїль, реагувати на кризу, що може призвести до нової хвилі біженців. Їм потрібно буде витрачати більше ресурсів на стримування наслідків такої війни, і це може призвести до зростання кількості прихильників (особливо в Європі) замороження війни в Україні на якийсь час для того, щоб стабілізувати світові регіональні ринки".

І наостанок, за словами Ілії Куси, існує третій, найгірший сценарій: якщо війна Ізраїлю та Палестини не просто затягнеться, а трансформується у регіональну війну Ізраїлю та Ірану, в яку втягнуться Сполучені Штати, Росія.

"В такому разі будуть дуже серйозні наслідки для світових енергетичних ринків. Також це призведе до надмірного розпорошення уваги та ресурсів країн Заходу і, швидше за все, буде стояти питання про необхідність укласти угоду про припинення вогню в Україні для того, щоб можна було не воювати на декількох фронтах одночасно".

Куса переконаний, що США будуть намагатися уникати втягнення у війну.

"Для них бажано, аби її взагалі не було. Наприклад, якщо вдасться умовити Ізраїль та Палестину. Якщо війни не вдасться уникнути, то вони будуть намагатися мінімізувати свою участь. Якщо не вдасться мінімізувати участь, то США доведеться скорочувати видатки шляхом заморозки війни… Якщо в Україні встановиться війна низької інтенсивності, як це було після 2015 року, то для Заходу це не проблема. Вони можуть вести таку війну довго", - підкреслив експерт.

Зараз залишається лише спостерігати за тим, як розвиваються події на Близькому Сході, вірити у Сили оборони України, та допомагати їм просуватися до нашої перемоги.

Ярослав Конощук