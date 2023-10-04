Зустріч відбулася 17 вересня в Стамбулі.

Високопосадовці Сполучених Штатів Америки і ЄС таємно зустрічалися зі своїми російськими колегами для екстрених переговорів щодо розв'язання протистояння в Карабасі. Перемовини відбулися лише за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав військовий наступ, пише Politico з посиланням на високопоставленого чиновника.

Джерело стверджує, що зустріч, що знаменує собою рідкісний після вторгнення РФ в Україну контакт між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки, відбулася 17 вересня в Стамбулі. Метою зустрічі, як зазначається, було чинити тиск на Азербайджан, щоб він припинив дев’ятимісячну блокаду Карабаху та дозволив конвої гуманітарної допомоги з Вірменії.

США представляв старший радник Вашингтона з переговорів на Кавказі Луїс Боно, ЄС – представник в регіоні Тойво Клаара. Росію представляв Ігор Ховаєв, який є спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна у відносинах між Вірменією та Азербайджаном.

Відео дня

У заяві, наданій виданню, європейській чиновник сказав, що в блоці вважають важливим "підтримувати канали зв’язку з відповідними співрозмовниками, щоб уникнути непорозумінь". Чиновник також зауважив, що Клаар намагався тримати лінії зв’язку відкритими на багатьох фронтах протягом "минулих років".

Чиновник зі США також захищав цю зустріч. "Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим, тому що вони мають вплив на сторони, особливо тому, що зараз ми перебуваємо в нестабільному моменті", – сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Ситуація в Карабасі - останні новини

У травні Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності.

Того ж місяця прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати Карабах частиною Азербайджану. Як умову він висунув забезпечення безпеки вірменського населення в цьому регіоні.

19 вересня у Карабасі відновилися бойові дії – Азербайджан оголосив про антитерористичні заходи в регіоні. Вже 20 вересня вірменські збройні формування оголосили про капітуляцію в Карабасі.

За домовленістю, невизнана республіка "Нагірний Карабах" припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: