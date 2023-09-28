У Нагірному Карабаху повідомили про припинення існування невизнаної республіки з 1 січня.
Президент Карабаху Самвел Шахраманян розпорядився розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року.
Населенню Карабаху, зокрема тим, хто перебуває за межами республіки, після набрання чинності цим указом, рекомендують "ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном, з метою ухвалення надалі самостійного та індивідуального рішення щодо можливості перебування у Нагірному Карабаху".
В указі йдеться, що він набуває чинності одразу після публікації.
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