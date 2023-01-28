У Росії виникли труднощі з виготовленням біометричних документів з чіпами.

В Росії припинили оформляти біометричні закордонні паспорти з терміном дії в 10 років. Чиновники стверджують, що це тимчасове явище, пише видання "Медуза".

Інформацію про припинення оформлення 10-річних закордонних паспортів журналістам підтвердили в ряді регіональних управлінь МВС Росії.

"У зв'язку з інформацією, що надійшла з АТ "Гознак" виготовлення паспорта, що містить електронний носій інформації, з технічних причин попередньо відкладено до середини березня 2023 року", — заявили в поліції Тверської області.

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Чиновники запевняють, що росіяни як і раніше можуть оформити закордонний паспорт старого зразка терміном на п'ять років.

Як пише ТАСС, житель Москви повідомив їм про отриману відмову при спробі оформити 10-річний закордонний паспорт в центрі держпослуг "Мої документи". Там послалися на" відсутність чіпів " для паспорта.

Однак у прес-службі Центру держпослуг це заперечують і запевняють, що приймають заявки і видають документи "у звичайному режимі".

Візові обмеження для росіян

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одним з напрямків санкційної політики стали візові обмеження. Так, у вересні Євросоюз скасував спрощений візовий режим для росіян.

У січні 2023 року Євросоюз практично перестав видавати росіянам багаторазові шенгенські візи. Більшість виданих віз короткострокові - зазвичай лише на період поїздки.

Ряд європейських країн і зовсім закрили в'їзд для російських студентів і туристів, залишивши лише гуманітарні візи.

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