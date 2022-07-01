Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в‘їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою повині мати не менше 52 тис. грн.

Сьогодні в Україні почав діяти візовий режим для росіян.

Обмеження щодо візового режиму оприлюднила наразі на Facebook-сторінці Державна прикордонна служба України.

Отже, відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну. Для в‘їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних сторони, що приймає.

З собою громадянам РФ необхідно мати суму, рівну 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн.

"Росіяни, що в‘їхали до 1 липня мають бути зареєстровані за місцем проживання та можуть залишатися у країні до 90 днів", - зазначають у Держприкордонслужбі.

Наголошується, що візи не зможуть отримати росіяни, що перебувають у санкційних списках.

"Віза не є 100% гарантією перетину кордону. У в‘їзді можуть також і відмовити", - наголошують у ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Кабінет міністрів за пропозицією президента Володимира Зеленського схвалив постанову про запровадження з 1 липня візового режиму для громадян РФ.

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