Конгресмен-республіканець Майкл Маккол каже, що попередження було дано, але "питання в тому, на якому рівні".

Єгипет попереджав Ізраїль про підготовку масштабного насильства за три дні до того, як бойовики ХАМАС вчинили жорстокий напад.

Про це повідомив голова комітету Палати представників США у закордонних справах, республіканець від штату Техас Майкл Маккол, пишуть The Times Of Israel і The Hill.

"Ми знаємо, що Єгипет... за три дні до цього попередив ізраїльтян, що подібна подія може статися. Я не хочу вдаватися до секретних [деталей], але попередження було зроблене. Я думаю, питання полягало в тому, на якому рівні", - сказав він журналістами після закритого брифінгу розвідки для законодавців з приводу інциденту.

Єгипетський чиновник також заявив The Times of Israel, що його розвідувальна служба попередила ізраїльських колег про те, що ХАМАС планує "щось велике" напередодні раптового суботнього нападу.

Чиновник припустив, що попередження не дійшло до апарату прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Сам Нетаньягу спростував інформацію про те, що їх про це попереджали, назвавши цю інформацію "абсолютно неправдивою".

МакКол також сказав, що напад, можливо, було запланований ще рік тому.

"Ми чули від адміністрації, що розвідка, схоже, теж провалилася. Ми не зовсім розуміємо, як ми це пропустили. Ми не зовсім розуміємо, як Ізраїль це пропустив", - зазначив він.

Єгипет поки офіційно не прокоментував припущення про те, що він, можливо, зробив раннє попередження.

Але єгипетські ЗМІ, що мають тісні зв'язки з розвідувальними службами країни, в середу процитували джерела в безпеці, котрі спростовують повідомлення ізраїльської преси про те, що таке попередження було зроблено.

Член Палати представників Девід Кустофф (республіканець від штату Теннессі) заявив, що розвідка уряду США "підвела нас", і висловив стурбованість з приводу наслідків такого провалу на території США.

"Якщо наша розвідка зазнає невдачі, а ми цього не помітимо, у мене виникнуть побоювання з приводу нашої Батьківщини. Тому в довгостроковій перспективі нам необхідно переконатися, що ми можемо захистити наш власний дім... Переконатися, що ми не піддамося нападу на нашу Батьківщину, як це сталося з Ізраїлем в останні кілька днів", - заявив Кустофф.

Війна в Ізраїлі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, угруповання бойовиків ХАМАС, яка отримала підтримку з боку Ірану, у минулі вихідні зробила багатопланову раптову атаку на Ізраїль, вторгнувшись в кілька ізраїльських міст сушею, морем і повітрям, одночасно обстрілюючи ракетами з сектора Гази. Атака забрала життя понад 1200 людей, в основному цивільних осіб. Близько 3000 осіб отримали поранення, у полон до сектора Гази були викрадені більше сотні ізраїльтян.

Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, повідомляє, що в результаті ударів Ізраїлю у палестинському анклаві загинули 1100 осіб. Ізраїль заявляє, що він націлений на терористичну інфраструктуру і всі райони, де діє або ховається ХАМАС. Єрусалим також заявив, що ізраїльські сили вбили близько 1500 терористів ХАМАС, які проникли на його територію з суботи.

Здатність ХАМАС залишатися непоміченим під час підготовки та проведення такого масштабного та складного нападу з боку Сектора Гази, який ретельно контролюється та охороняється, шокувала ізраїльтян та спостерігачів у всьому світі, представляючи безпрецедентний ізраїльський розвідувальний та оперативний провал.

Через кілька годин після суботніх терактів Марк Еспер, колишній міністр оборони США, заявив, що такий провал розвідки матиме вплив на ізраїльський уряд різними способами.

