Наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України - троє людей.

Підтвердилася інформація про загибель ще одного українського громадянина внаслідок терористичного нападу ХАМАС в Ізраїлі. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та секторі Газа.

"Український хлопчик, який був врятований в Сдероті, відновлюється після успішної операції. Він знаходиться під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка", - повідомив Ніколенко.

При цьому дипломат повідомив про нові жертви серед українців.

"На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України - троє людей. Іще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються", - наголосив речник.

Крім того, іще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями.

"Наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси. МЗС, Офіс президента, посольство в Ізраїлі працюють в режимі 24/7 над організацією повернення наших співвітчизників", - додав він.

Водночас, 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Газа. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду. Водночас ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. З боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст випустили тисячі ракет. Бойовики прорвалися на територію країни як по землі, так і з повітря, почавши вбивати мирне населення і солдатів в прикордонних з Газою населених пунктах.

Наразі кількість загиблих перевищила 1200, також понад 3 тисячі людей поранено, ще близько 150 громадян Ізраїлю терористи вивезли до Гази як заручників, і доля їх невідома.

Президент України Володимир Зеленський рекомендує світовим лідерам відвідати Ізраїль і підтримати ізраїльський народ.

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