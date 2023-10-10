Також у міністерстві розповіли про можливі шляхи евакуації українців.

У Міністерстві закордонних справ України назвали кількість українських громадян, які бажають виїхати з Ізраїлю і сектора Газа. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"Загалом, за три доби, оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян", - повідомив речник.

За його словами, за минулу добу українські дипломати розшукали сімох українців на півдні Ізраїлю, які раніше вважалися зниклими. Зараз ці громадяни перебувають у безпеці.

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Також посольство України допомогли шістьом родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі.

"Дипломати зараз займаються українським хлопчиком, який також вчора був врятований у зоні бойових дій. Йому надається медичне лікуванні і психологічна підтримка, і готується його повернення до України до родичів", - додав Ніколенко.

Водночас, наразі інформація про загиблих чи постраждалих українців в Ізраїлі не змінилася.

"Ми маємо підтверджену інформацію про двох українок. Ми повідомляли про це раніше. Ситуація більше не змінилася. Ми маємо інформацію про можливу загибель ще трьох українців. Двоє на території Ізраїлю. Один на території сектору Газа. Але ця інформація наразі не підтверджена. Про інші випадки постраждалих українців інформація наразі не надходила", - сказав Ніколенко.

Також дипломат повідомив про українців, які звернулися до оперативного штабу МЗС у зв'язку із неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів.

"Ми маємо цифру близько 300 громадян. Це на території Ізраїлю. А також 150 українців у секторі Газа, які заявили про своє бажання виїхати з анклава", - сказав Ніколенко.

Також речник МЗС України розповів про можливі шляхи евакуації українців з цього регіону.

"Перший шлях - це аеропорт Бен-Гуріона. Незважаючи на скасування авіарейсів, деякі компанії продовжують літати з Ізраїлю. Тому ми радимо громадянам можливості залишити країну комерційними авіалініями. Така можливість зберігається. Паралельно оперативний штаб та інші причетні відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи допомоги нашим громадянам залишити країну. Усі опції пропрацьовуються", - додав Ніколенко.

Він уточнив, що в секторі Газа ситуація є складнішою, бо там тривають активні бойові дії. Евакуація громадян може відбуватися за умови відповідної безпеки, якої нині там немає.

Ситуація в Ізраїлі - новини

Як повідомляв УНІАН, рано вранці в суботу, 7 жовтня, терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. З боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст випустили тисячі ракет. Бойовики прорвалися на територію країни як по землі, так і з повітря, почавши вбивати мирне населення і солдатів в прикордонних з Газою населених пунктах.

Раніше в МЗС підтвердили інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Вони тривалий час проживали в Ізраїлі. Пізніше стало відомо про можливу загибель ще кількох українців в Ізраїлі.

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