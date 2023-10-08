Серед убитих та викрадених є громадяни США, Франції, Німеччини та України.

В Ізраїлі кількість жертв від нападу бойовиків ХАМАС збільшилася до 700 осіб.

Як повідомляє Державна телерадіокомпанія Ізраїлю Kan, поранено 2200 осіб, понад 700 осіб загинули. Серед вбитих та викрадених є громадяни США, Франції, Німеччини та України.

За інформацією Timesofisrael, члени сімей зниклих безвісти просять надати інформацію, оскільки кількість загиблих в Ізраїлі продовжує зростати.

Троє громадян Великобританії або пропали безвісти, або загинули, повідомили їхні сім'ї. На даний момент підтверджено вбивство громадянина Франції, 20-річного солдата ЦАХАЛу. Ще кілька громадян Франції досі вважаються зниклими безвісти.

Родини ізраїльтян, яких бойовики ХАМАС взяли в заручники, провели прес-конференцію, заявивши, що минуло вже майже дві доби з початку атаки ХАМАС, але вони ще не мають інформації про викрадених родичів.

"Ми вимагаємо відповіді, але не всі з них зроблять нас щасливими. Ми хочемо повернути додому хлопчиків, дівчат, сім'ї", — цитує Haaretz одного з учасників прес-конференції.

У трансляцію 9-го каналу Ізраїлю потрапив фрагмент, у якому жінка зі сльозами на очах розповіла, як зник її син. Перекладачка, яка перекладала з івриту російською мовою, розплакалася у прямому ефірі.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

Ізраїль стягує артилерію і танки до кордону з Газою, тривають авіаудари.

Блінкен назвав причину, яка могла спонукати ХАМАС до нападу на Ізраїль. Незважаючи на відомі зв'язки Хамасу з Іраном, доказів причетності Тегерана до цих подій поки немає.

Серед убитих і викрадених ХАМАСом людей, ймовірно, є кілька громадян США. У Вашингтоні заявили про найгірший день для Ізраїлю з часів війни 1973 року.

Президент Ірану подтримав напад Хамасу на Ізраїль. Тегеран закликав інші країни підтримати Палестину.

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