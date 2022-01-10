МВС країни заявляє, що у затриманих була зброя.

Станом на 10 січня під час протестів в Казахстані було затримано 7939 осіб.

Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Казахстану.

Читайте такожВ Алмати розстріляли авто з дітьми: загинула чотирирічна дівчинкаВід початку протестів 2 січня майже 8 тисяч осіб були доставлені до органів внутрішніх справ.

Зокрема, під час проведення "оперативних заходів" в Алмати затримали понад 200 осіб.

"Вилучено 5 викрадених автомобілів, викрадені товарно-матеріальні цінності (нові комп'ютерні процесори, ноутбуки, музичний центр), а також 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що лише днем раніше затриманих було менш як 6 тисяч.

Нагадаємо, у Казахстані 10 січня оголосили днем загальнонаціональної жалоби за загиблими під час протестів. При цьому офіційних даних про точну кількість загиблих немає.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дало місто Жанаозен, відоме за подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь у бік протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромів магазинів і банків, захоплення і руйнування державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної під час протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні.

У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні порядку" у Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

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