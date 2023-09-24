За його словами, відносини між країнами будуть неухильно розвиватись.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у листі до президента КНР Сі Цзіньпіна пообіцяв сприяти розвитку співпраці з Китаєм.

Як повідомляє державне ЗМІ Північної Кореї KCNA, лист був відповіддю на привітання Сі з річницею заснування КНДР цього місяця.

Зазначається, що китайський лідер висловив готовність посилити стратегічну комунікацію та співпрацю на робочому рівні.

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"Я вважаю, що відносини дружби та співпраці між КНДР і Китаєм неухильно розвиватимуться відповідно до вимог нової ери та бажанням обох народів у майбутньому", — сказав Кім Чен Ин у листі.

Китай та КНДР

Президент Китаю Сі Цзіньпін в суботу заявив, що серйозно розгляне можливість відвідання Південної Кореї в рамках зусиль з підтримання миру і безпеки на Корейському півострові.

При цьому раніше Bloomberg писав, що дружба Путіна і Кім Чен Ина стала проблемою для Китаю. Зокрема, вказувалось, що це загрожує стабільності як в Європі, так і в Азії. Як відомо, 13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з КНДР Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Росії.

Варто додати, що Китай налагоджує відносини ще з одним політиком-аутсайдером - президентом Сирії Башаром Асадом. Він відвідав Сирію вперше за майже 20 років з початку 12-річного громадянського конфлікту в країні, де Пекін був одним із його головних спонсорів.

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