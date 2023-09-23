Візит може відбутися в рамках тристороннього саміту Китаю, Японії та Південної Кореї.

Президент Китаю Сі Цзіньпін в суботу заявив, що серйозно розгляне можливість відвідання Південної Кореї в рамках зусиль з підтримання миру і безпеки на Корейському півострові. Про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Окремо Центральне телебачення Китаю (CCTV) повідомило, що в суботу Сі Цзіньпін сказав прем'єр-міністру Південної Кореї Хан Дак Су, що Китай готовий працювати над просуванням стратегічного партнерства між двома країнами.

Зобов'язання про співпрацю було прийнято перед запланованими 26 вересня в Сеулі тристоронніми переговорами за участю високопоставлених чиновників Китаю, Японії і Південної Кореї, покликаними підготувати ґрунт для першого за чотири роки саміту між трьома країнами.

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Сі сказав Хану, що буде вітати такий саміт у відповідний час і серйозно розгляне можливість відвідування Південної Кореї, повідомило видання Yonhap. При цьому в заяві Китаю не згадуються коментарі Сі Цзіньпіна з приводу саміту або візиту в Сеул.

Можливий майбутній візит Сі Цзіньпіна стане його першим відвіданням Південної Кореї з 2014 року.

Дружба Путіна і Кім Чен Ина стала проблемою для Китаю

Раніше ЗМІ заявляли, що союз російського і північнокорейського диктаторів Володимира Путіна і Кім Чен Ина стане проблемою для Китаю. Більш тісний альянс між Путіним і Кім Чен Ином загрожує стабільності як в Європі, так і в Азії. Ця перспектива повинна турбувати головного спонсора двох лідерів - Китай - так само, як і їхніх ворогів на Заході.

При цьому зазначалося, що Сі Цзіньпін навряд чи буде публічно критикувати Кіма або Путіна. Але Сі має право обмежити масштаб будь-якої угоди зі зброєю, яку вони укладуть.

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