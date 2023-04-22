Китай перебуває на шляху до значного розширення свого ядерного арсеналу, а Росія призупиняє дію останнього глобального Договору про контроль над озброєннями.

Китай планує побудувати ядерний реактор для виробництва плутонію, який можна використовувати для виготовлення ядерної зброї, у 217 кілометрах від Тайваню.

Як повідомляє The New York Times, російське держпідприємство "Росатом" і китайське Агентство з атомної енергії підписали угоду про довгострокове співробітництво. Як стало відомо, що за останні місяці "Росатом" поставив Китаю 25 тонн високозбагаченого урану.

"Ця угода означає, що Росія і Китай зараз співпрацюють у проекті, який допоможе їм у модернізації ядерних озброєнь і, за оцінками Пентагону, створить арсенали, сукупний розмір яких може перевершити арсенали Сполучених Штатів", - пише NYT.

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Хоча влада Китаю заявляє, що реактор буде використовуватися лише в мирних цілях, представники Пентагону кажуть, що там вироблятиметься плутоній, який використовується у виготовленні ядерної зброї. При цьому наголошується, що поки немає ніяких свідчень того, що Китай і Росія разом працюють над створенням зброї або скоординованою ядерною стратегією для протистояння їх спільному противнику.

Сполучені Штати зараз стикаються з питанням, як впоратися із тристороннім ядерним суперництвом, яке перевертає з ніг на голову і змушує переосмислити більшу частину стратегії стримування, яка допомагала так довго уникати ядерної війни між наддержавами.

"Експансія Китаю в той момент, коли Росія розгортає нові види озброєнь і погрожує застосувати проти України ядерну зброю на полі бою, є лише останнім прикладом того, що американські стратеги вважають новою, набагато складнішою епохою в порівнянні з тим, що пережили Сполучені Штати під час Холодної війни", - пише NYT.

"Китай знаходиться на шляху до значного розширення свого ядерного арсеналу, у той час, як Росія припиняє дію останнього великого договору про контроль над озброєннями. Це віщує новий світ, у якому Пекін, Москва і Вашингтон, швидше за все, стануть явними ядерними силами", - додає видання.

Тим часом, американські еліти скептично ставляться до можливості будь-яким чином вплинути на ситуацію в даний момент. В останні тижні американські офіційні особи висловлювалися майже фаталістично щодо можливості обмеження нарощування потенціалу Китаю.

"Імовірно, ми не зможемо зробити нічого, щоб зупинити, уповільнити, зірвати, припинити або зруйнувати китайську програму ядерних розробок, яку вони планували на наступні 10-20 років", - наводить NYT слова генерала Марка Міллі.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не приховує своїх планів щодо розширення. А за даними щорічного опитування Федерації американських вчених, наразі в Китаю є близько 410 ядерних боєголовок. В останньому звіті Пентагону про китайські збройні сили, опублікованому в листопаді, йдеться про те, що кількість боєголовок може зрости до 1000 до кінця десятиліття і до 1500 приблизно до 2035 року, якщо нинішні темпи збережуться.

NYT пише, що в Конгресі США ведуться дискусії про те, чи вимагає очікуване розширення ядерного арсеналу Китаю абсолютно нового підходу. Деякі республіканці заговорили про збільшення ядерного арсеналу після закінчення терміну дії Договору СНО-3, щоб він міг протистояти об'єднаним російсько-китайським силам, скоординовано застосовуваним проти Сполучених Штатів. Інші ж називають це надмірною реакцією.

Сі Цзіньпін навряд чи погодиться на уповільнення зростання ядерного арсеналу Китаю до тих пір, поки він не наблизиться за кількістю до США і Росії. У жовтні на з'їзді Комуністичної партії Кіая він заявляв, що його країна має "створити сильну систему стратегічного стримування".

"Посилення напруженості у відносинах між Пекіном і Вашингтоном, мабуть, зміцнило думку Сі про те, що Китай повинен протистояти "всебічному стримуванню", у тому числі за допомогою потужніших засобів ядерного залякування", - пише NYT.

Видання зазначає, що "найбільшою рекламою" амбіцій Китаю стали три величезних поля ракетних шахт, що будуються на його посушливих північних просторах. У цілому в шахтних полях може розміститися до 350 міжконтинентальних балістичних ракет, кожна з яких може бути оснащена кількома боєголовками.

Раніше Китай переважно зберігав свої ракети окремо від ядерних боєголовок, а це означає, що Вашингтон міг бути заздалегідь попереджений, якщо Пекін коли-небудь задумав би ескалацію. І це дасть час для дипломатії. А нові твердопаливні ракети, які, імовірно, будуть встановлені в шахтах, швидше за все, будуть з'єднані зі своїми боєголовками, що скоротить час, необхідний для їх запуску, говорить професор Массачусетського технологічного інституту Тейлор Фравел.

Китай також зміцнює свою "тріаду" (три способи запуску ядерної зброї, - із суші, моря й повітря) аналогічно тому, як Сполучені Штати і Радянський Союз зробили свої атомні загрози майже невразливими під час Холодної війни. Наприклад, китайський військово-морський флот працює над новим поколінням підводних човнів для запуску ракет, що замінюють нинішні, які настільки гучні, що американським силам не складає труднощів їх відстежити.

У Вашингтоні побоюються, що Сі Цзіньпін засвоїв урок з ядерних загроз Путіна і може пустити в хід свою нову зброю в потенційному конфлікті за Тайвань.

Ядерні загрози Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін присік ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що застосування цього типу зброї "не можна допустити" в контексті війни проти України. За його словами, важливо забезпечити захист цивільного населення.

Перед цим Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, а будівництво сховищ закінчать до 1 липня. У свою чергу, в США заявили, що не бачать ознак розміщення такої зброї на білоруській території.

Самі ж Сполучені Штати 11 квітня розпочали навчання з ядерного стримування в рамках інціативи Global Thunder 23.

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