За його словами, важливо забезпечити захист цивільного населення.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін присік ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна, заявши, що застовування цього типу зброї "не можна допустити" в контесті війни проти України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після переговорів із лідером КНР у Пекіні, повідомляє SkyNews.

Переговори Макрона та Сі Цзіньпіна тривали півтори години. За підсумками розмови Макрон заявив, лідер КНР заявив, що хоче "якнайшвидшого відновлення мирних переговорів" і закликає міжнародну спільноту не допустити "ескалації кризи".

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France 24 передає, що Сі Цзіньпін засудив бомбардування мирних жителів в Україні.

"Ми повинні забезпечити захист цивільного населення і не допустити застосування ядерної зброї", - сказав лідер Китаю.

Натомість Макрон попросив його використати свій вплив на Москву, щоб натиснути на неї щодо необхідності дотримування міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї на тлі заяв про розміщення ядерних боєголовок у Білорусі.

Путін "брязкає" ядеркою: останні новини

На тлі шалений втрат та невдач на полі бою у Путіна залишається єдиний аргумент - ядерна зброя. Саме тому він регулярно вдається до погроз. Нещодавно диктатор заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, а будівництво сховищ закінчать до 1 липня.

У США заявили, що не бачать ознак розміщення такої зброї на білоруській території. При цьому офіційний Київ зажадав скликати засідання Радбезу ООН через заяву Росії.

Крім того, в Брюсселі закликали Мінськ відмовитися від розміщення ядерної зброї і пригрозили ввести санкції.

Секретар РНБО Олексій Данілов сумнівається в тому, що Путіну дозволять розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

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