Відповідні маневри країна планує розгорнути з союзними силами, зокрема, Великою Британією.

Стратегічне командування Збройних сил Сполучених Штатів оголосило про початок навчань з ядерного стримування: маневри в рамках інціативи Global Thunder 23 розпочнуться у вівторок, 11 квітня.

Про це повідомляється на сайті Стратегічного командування США. В рамках щорічної події планують залучити весь особовий склад, який буде відпрацьовувати маневри разом з союзними силами, зокрема, Великою Британією.

"Метою навчань GT23 є посилення ядерної готовності й гарантування безпечних, захищених і надійних стратегічних сил стримування. Ці навчання відбуваються щорічно і не є відповіддю на дії будь-якої країни або інших суб'єктів", - кажуть там.

Також Командування попереджає, що у зв'язку з навчаннями найближчими днями буде спостерігатися зростання кількості польотів бомбардувальної авіації.

КНДР провокує США ядерними навчаннями

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки наголошують на ядерному роззброєні Північної Кореї після того, як країна у 2005 році відкрито заявила про свої плани створити ядерну зброю. Наразі КНДР постійно провокує Вашингтон черговими випробуваннями.

8 квітня стало відомо, що там, можливо, випробували новий тип БПЛА, який нібито є носієм ядерної зброї. Подробиці щодо цього з'ясували журналісти CNN.

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