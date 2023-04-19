Утім, генсек НАТО наголошує, що російські ядерні погрози не залякають членів Альянсу, і підтримка України триватиме й надалі.

США закликали союзників по НАТО зберігати пильність щодо ознак того, що президент Росії Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти Україні.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман під час відкриття щорічної конференції НАТО з контролю над озброєннями, пише Reuters.

"Ми всі стежили й хвилювалися, що Володимир Путін використає те, що він вважає нестратегічною тактичною ядерною зброєю, або використає якийсь демонстраційний ефект для ескалації, але в умовах керованого ескалаційного ризику. Дуже важливо стежити за цим", - сказала Шерман.

За її словами, оголошення Путіна 25 березня про те, що Росія готується розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, "є його спробою використати цю загрозу керованим способом".

Шерман сказала, що Сполучені Штати продовжуватимуть ділитися розвідувальними даними з іншими 30 членами НАТО, "щоб усі знали... наше становище".

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на відкритті конференції назвав план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі частиною багаторічної моделі "небезпечної, безвідповідальної ядерної риторики", яка посилилася разом із "жорстокістю проти України".

За його словами, Альянс "дуже уважно стежить за тим, що вони (Росія) роблять".

У своєму виступі, текст якого опублікований на сайті НАТО, Столтенберг назвав "безвідповідальними вчинками" дії Росії довкола ядерної зброї. У цьому контексті він згадав порушення Москвою Договору про РСМД, призупинення участі РФ в новому договорі СНО-3, заяви про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі та загалом посилення провокаційної ядерної риторики.

"Це безвідповідальні дії, спрямовані на те, щоб утримати союзників по НАТО від підтримки України. Але вони не спрацюють. Бо хоча ми серйозно сприймаємо погрози Росії, нас не залякати", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що попри агресивну риторику, поки не спостерігалося жодних змін у ядерній позиції Росії, які вимагали б будь-яких змін у ядерній позиції Альясну.

Ядерний шантаж Путіна - що відомо

Росія неодноразово погрожувала застосувати проти України ядерну зброю після того, як розпочала повномасштабне вторгнення. Основною метою цих погроз було залякати Україну та/або її західних партнерів і примусити піти на поступки Кремлю.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня обвинувачуваний у воєнних злочинах російський лідер Володимир Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі. На думку аналітиків, Кремль вкотре вдався до ядерних погроз, щоб вплинути на постачання військової допомоги Україні від західних партнерів перед контрнаступом ЗСУ.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин. Офіційні особи Пекіна закликали "зосередитися на дипломатичному рішенні".

На думкку президента України Володимира Зеленського, намір Росії розгорнути ядерну зброю в Білорусі свідчить про невдалу зустріч диктатора Путіна із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зеленський також підкреслив, що ця ініціатива свідчить про повну втрату будь-якої суб'єктності самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Тим часом, Лукашенко заявив 31 березня, що може домовитися з Путіним про розміщення в країні стратегічної ядерної зброї. За його словами, це рішення - нібито не залякування і не шантаж, а "можливість убезпечити державу і забезпечити мир білоруському народу". Утім уже 6 квітня Лукашенко вкотре "перевзувся" і оголосив себе "радикальним противником ядерної зброї". Ба більше, він запропонував знищити всю ядерну зброю.

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