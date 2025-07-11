Ця інформація буде дуже корисною під час ймовірної американо-китайської війни за Тайвань.

Китай веде активну роботу з вивчення океанів, маючи великі амбіції щодо використання морських ресурсів, але також готуючись до протистояння на морі зі США та їхніми союзниками. Про це пише The New York Times.

"Китайські науково-дослідні кораблі досліджують все глибше та далі, збираючи інформацію, яка може розширити розуміння морського життя та впливу зміни клімату. Але їхні висновки також можуть служити військово-морським інтересам Китаю, зокрема, розгортанню підводних човнів у Тихому океані або спробам відстежувати малопомітніші американські", – йдеться у публікації.

Згідно з відкритими даними, китайські наукові судна останніми роками проводять детальне вивчення водних просторів біля східного узбережжя Тайваню та навколо острову Гуам, на якому розташована ключова військово-морська база США, відповідальна за оборону в західній частині Тихого океану.

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Китайські судна проходили там паралельними лініями або по щільній сітці, що, за словами експертів, свідчить про методичні зусилля зі збору інформації про морське дно у цих стратегічних точках. Ця інформація буде дуже корисною, наприклад, при плануванні підводних військових операцій.

Оскільки ці дослідження проводять номінально цивільні судна, що належать науковим установам та університетам, їхня активність привертає менше уваги, а це дає китайцям змогу діяти більш вільно в цих "чутливих" водах. При цьому китайські судна чітко тримаються нейтральних вод, не перетинаючи морські кордони, що не дозволяє, наприклад, тайваньским військовим перешкоджати роботі цих "дослідників", навіть якщо військовий інтерес їхнього дослідження є очевидним.

Зібрана китайцями інформація може бути корисною для того, щоб наприклад краще визначити маршрути проходження підводних човнів та оптимальні місця для підводних засідок чи встановлення підводних мін, розповів експерт з підводних човнів Брукінгського інституту Том Стефанік.

Звісно, ця "наукова" активність китайців викликала неабияку тривогу в усьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Розширення морських можливостей Китаю заслуговує на пильну увагу, особливо його "дослідницькі" судна, які картографують морське дно, розгортають датчики та прокладають шлях для підводних операцій", – зазначила Дженніфер Паркер, колишня офіцерка ВМС Австралії, яка зараз є експертом Коледжу національної безпеки Австралійського національного університету.

"Нам важко вважати цю ситуацію нормальною", – сказав міністр Ради з питань океану Тайваню Куань Бі-лін.

Однак, попри ці занепокоєння, китайські дослідницькі судна продовжують свою підозрілу активність. Так, у червні судна "Сян Ян Хун 1" та "Сян Ян Хун 5" прибули до морів на схід від Гуаму та відновили роботу з детального картографування морського дна.

Китай готується до великої війни

Як писав УНІАН, у травні головнокомандувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро заявив, що Китай, ймовірно, здійснить спробу вдертися на Тайвань у 2027 році. При цьому американський адмірал має сумнів, що США зможуть завадити цьому військовими методами.

Незабаром схожу думку озвучив міністр оборони США Піт Гегсет. За його словами, китайське вторгнення на Тайвань "можливо є неминучим", і світ має бути готовим до такого сценарію.

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