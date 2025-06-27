Тайвань завершив випробування ударного дрона Overkill з технологіями Auterion, які використовує Україна для знищення російської техніки.

Тайвань завершив бойові випробування нових безпілотників-смертників Overkill, створених за аналогією з тими, що активно використовуються Україною у війні проти Росії. Цей крок демонструє швидкий прогрес країни в розвитку автономних засобів озброєння на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм, пише Financial Times.

Дрони, розроблені оборонним інститутом Чуншань та компанією Thunder Tiger, оснащені штучним інтелектом і системами наведення Auterion — тими ж, що стоять на українських FPV-дронах, які успішно знищували танки Т-90М та військові об’єкти РФ.

Новинка є керованим дроном із видом від першої особи (FPV) та виконує функції маневреного боєприпасу. У березні дрон був протестований на військовому полігоні, а відео випробувань оприлюднили лише цього місяця.

Представники Auterion заявляють, що технології, які використовуються в Overkill, здатні нейтралізувати навіть есмінці, якщо ті не матимуть ефективної протиповітряної оборони. Компанія вже уклала багаторічну угоду з Тайванем на спільну розробку нових дронів.

Thunder Tiger також придбала ліцензії на програмне забезпечення для 25 000 одиниць — частину з них планують виготовляти на експорт. Першими потенційними ринками стали Філіппіни, В’єтнам, Індія та Індонезія, які відмовляються від китайських компонентів.

Очікується, що уряд Тайваню подасть бюджет на закупівлю нових дронів восени, що може стати новим етапом у переозброєнні країни.

Тайвань стежить за Україною

Як повідомляв УНІАН, раніше Тайвань домовився про постачання програмного забезпечення (ПЗ) для дронів, яке вже показало свою ефективність в бойових умовах в Україні. Очікується, що угода допоможе стримувати потенційну агресію з боку Китаю.

The Times повідомляє, що передові дрони можуть змінити хід війни у майбутньому. У британському стратегічному огляді оборони визнається важливість досягнень у галузі військових технологій, від штучного інтелекту до нових датчиків. У цьому документі безпілотники згадуються 28 разів.

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