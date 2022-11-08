Ролик повинні були показати на відкритті Китайської міжнародної виставки в Шанхаї.

Влада Китаю відмовилися показувати звернення голови Європейської Ради Шарля Мішеля. У ролику європейський політик розкритикував Російську Федерацію і закликав Пекін вплинути на Москву.

За даними Reuters, відео, на якому також є і глава Китаю Сі Цзіньпін, повинні були показати на відкритті Китайської міжнародної виставки в Шанхаї.

"Президент Мішель був запрошений виступити на форумі... На прохання китайської влади ми дійсно надали заздалегідь записане повідомлення, яке в підсумку не було показано. Ми вирішили це питання по звичайних дипломатичних каналах", - повідомив прес-секретар європейського політика Баренд Лейтс.

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Крім того, Мішель збирався закликати Китай зробити більше, щоб зупинити війну в Україні.

"Китай повинен зіграти свою роль у використанні свого впливу, щоб зупинити жорстоку війну Росії... через ваше так зване "безлімітне" партнерство з Росією ... ви, Китай, можете допомогти покласти цьому край", - йдеться у промові Мішель.

Роль Китаю у війні Росії проти України - що відомо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще в серпні заявив, що Китай зберігає нейтралітет. При цьому МЗС Китаю повідомило, що Пекін підтримуватиме РФ і планує посилювати співпрацю.

У свою чергу фахівці Інституту науки і міжнародної безпеки вважають, що нейтралітет Пекіна у війні Москви проти України показує себе "постійною, хоч і ОБМЕЖЕНОЮ, підтримкою".

3 листопада колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що Китай все більше дратується через російську війну в Україні.

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