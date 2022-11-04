Водночас блок хоче зменшити залежність від Китаю.

Західні країни повинні зменшити свою залежність від Китаю, але не мають ставити його в один ряд з Росією.

Як пише The Guardian, з такою заявою виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель на другий день зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" в Німеччині.

"Зрозуміло, що Китай ... стає набагато наполегливішим, набагато впевненішим. ... Ми хочемо зменшити нашу залежність, ми хочемо усунути нашу вразливість, зміцнити нашу стійкість. Але наразі багато держав-членів мають міцні економічні взаємими з Китаєм, і я не думаю, що ми можемо поставити Китай і Росію на один рівень", – сказав він.

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Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуває в Пекіні з одноденним офіційним візитом. Він став першим лідером G7, який відвідав Китай після того, як Сі Цзіньпін закріпив свою владу на останньому з'їзді Комуністичної партії.

Китай та ЄС

У середині жовтня Financial Times повідомила, що ЄС збирається переглянути свою стратегію щодо Пекіна.

Згідно з документом, підготовленим для держав-членів дипломатичною службою блоку, міністрам країн ЄС рекомендується розглядати Китай як тотального конкурента з обмеженими сферами потенційної взаємодії.

"Китай став ще сильнішим глобальним конкурентом для ЄС, США та інших партнерів-однодумців", – зазначено в документі.

Також в документі зазначалося, що Євросоюз повинен тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, посилити свій кіберзахист і диверсифікувати свій ланцюжок поставок за межі Китаю.

Водночас лідери Китаю та США виступили із заявами про те, що готові зробити крок до взаєморозуміння.

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