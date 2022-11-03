Зокрема, китайці не можуть розвивати напрямок, на який вони дуже сподівалися.

Китай все більше дратується через війну в Україні, яку веде Російська Федерація.

За словами колишнього заступника Голови СБУ Віктора Ягуна, Китай почав розуміти, що через дії Кремля втрачає той прибуток, на який розраховував.

"Китай все більше і більше схиляється навіть не до нейтрального положення, а до роздратування. В першу чергу вони дивляться на свою вигоду. Якщо раніше вони дивилися, хто виграє і чию сторону прийняти, то зараз вони розуміють, що втрачають ті прибутки, на які розраховували", - пояснив він.

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Зокрема, китайці не можуть розвивати напрямок, на який вони дуже сподівалися.

"Відновлення так званого "Шовкового шляху", в тому числі через Росію. РФ для Китаю як транзитна держава фактично померла. А відновлювати інші шляхи через Азербайджан, Туреччину і Балкани - це дуже складний шлях", - додав Ягун.

Ще одним варіантом була Україна, яка зараз не може бути використана для транзиту. Через військові дії Чорне море також не може стати брамою для доступу до європейських ринків.

Експерт додав, що єдиною країною, яка ще могла б піти на зустріч Росії - це Північна Корея. Однак зараз невідомо, чи захоче вона ділитися своїми боєприпасами, у зв'язку з ситуацією в її власному регіоні. Таким чином, зазначає Ягун, РФ може залишитися без підтримки.

Війна в Україні: позиція Китаю

У серпні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Китай поки зберігає нейтралітет.

У той же час, на сайті МЗС Китаю з'явилося повідомлення про те, що Пекін підтримуватиме Росію під керівництвом Володимира Путіна і планує посилювати співпрацю між країнами. На думку російського опозиціонера і екс-депутата Держдуми РФ Геннадія Гудкова, таким чином Сі Цзіньпін нібито хотів заспокоїти Путіна.

Фахівці Інституту науки і міжнародної безпеки впевнені, що офіційний нейтралітет Китаю у війні РФ проти України на практиці показує себе "постійною, хоч і обмеженою, підтримкою".

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