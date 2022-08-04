Очікується, що в рамках навчань Пекін вперше застосує гіперзвукову ракету DF-17.

Китай проводить масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню. Маневри заплановані на період з 4 по 7 серпня.

Про це повідомляє The Guardian.

На період військових навчань діє заборона для морських суден і літаків на захід в акваторію і повітряний простір в шість районів.

У свою чергу в Міністерстві оборони Тайваню заявили, що Збройні сили стежать за подіями.

"Ми не прагнемо до ескалації, але ми не відступимо, коли справа доходить до нашої безпеки і суверенітету", - йдеться в повідомленні.

При цьому Пекін нібито вже провів далекі артилерійські навчання в Тайванській протоці. Отмечется, що "очікувані результати були досягнуті".

"Східне командування Народно-визвольної армії Китаю проводило Дальні стрільби в Тайванській протоці в четвер близько 13:00 і завдало точних ударів по конкретних цілях. Очікувані результати були досягнуті", - повідомляє державна мовна компанія Китаю.

Очікується, що в рамках навчань Пекін вперше застосує гіперзвукову ракету DF-17 "вбивця авіаносців".

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на острів Тайвань.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також зазначав, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні візиту Пекін попередив про"кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо КНР відчує, що її "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії-візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі вже приземлилася в Тайбеї і стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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