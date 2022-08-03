Посол України в Лівані зазначає, що це рішення стало несподіваним для українських дипломатів і свідчить про те, що сирійське судно вимушене "рятуватися втечею".

Суд у Лівані дозволив поміченому раніше в Криму і затриманому сирійському судну Laodicea з, імовірно, українським зерном покинути ліванський порт Тріполі.

Як повідомили проектові Радіо Свобода Крим.Реалії в посольстві України у Лівані, увечері 3 серпня місцевий суд анулював колишні судові рішення, що забороняли Laodicea покидати порт і проводити вивантаження зерна.

Посол України в Лівані Ігор Осташ зазначив, що це рішення стало несподіваним для українських дипломатів і свідчить про те, що сирійське судно вимушене "рятуватися втечею" після того, як українське посольство в Лівані звернуло увагу світової громадськості на факти вивезення зерна з окупованих територій півдня України.

"Ми практично зловили їх за руку, але, на жаль, рішення суду сьогодні надвечір нас дуже здивувало. Це рішення про анулювання всіх попередніх рішень і дозвіл кораблю відійти до Сирії. Це означає, що вони просто тікають. Ганебно тікають із Лівану", - сказав Осташ.

В українському посольстві наголосили, що докази, зібрані українськими дипломатами у короткий термін, свідчать про те, що Росія через кримські порти вивозить зерно з окупованих українських територій. Після оприлюднення цих фактів іншим подібним суднам з українським зерном практично неможливо приховувати свої маршрути та вантажі, наголосив посол.

"Нам вдалося показати всьому світові, що це справді крадене зерно, і, очевидно, це стане попередженням для всіх, хто ще захоче повторити цей шлях", - наголосив Осташ.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня у порт Тріполі (Ліван) зайшло сирійське судно з краденим Росією українським ячменем. Осташ попросив президента цієї країни вжити заходів для з'ясування обставин перебування цього судна в ліванських територіальних водах.

31 липня стало відомо, що у Лівані затримали судно Laodicea, навантажене ячменем і пшеницею, ймовірно, викраденими з України.

Сьогодні, 3 серпня, Осташ повідомив, що затримане в Лівані судно везло з окупованого Криму борошно, вироблене з бердянської пшениці. "Щойно ми отримали беззаперечне свідчення того, що борошно, яке везла Laodicea, було не з Росії, а з окупованого Криму. Це - Красногвардійське. А друге фото - це трекінг пшениці з окупованого Бердянська до Красногвардійського", - написав посол у Facebook.

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