Китай проводить військові навчання біля азіатського острова.

Китай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів в районі Тайваню, де стартували військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай відправив офіційне повідомлення авіакомпаніям пізно ввечері 2 серпня. У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як "небезпечні зони".

Відзначається, що польоти будуть обмежені з 12:00 (за місцевим часом) 4 серпня до 12:00 7 серпня.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на острів Тайвань.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також зазначав, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні візиту Пекін попередив про"кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо КНР відчує, що її "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії-візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі вже приземлилася в Тайбеї і стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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