Він зауважив, що Швейцарія не залишилася нейтральною у захисті цінностей і людської моралі.

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже вагомим сигналом для всього світу приєднання Швейцарії до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Швейцарія сьогодні приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу, і я вдячний за це. Коли така країна не залишається нейтральною у захисті цінностей і людської моралі - це дуже вагомий сигнал для всього світу", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії. В офіційному повідомленні швейцарської влади йдеться, що нові заходи стосуються заборони на купівлю, імпорт і транспортування золота та золотих виробів із Росії. Санкції також включають заморожування активів "Сбербанку".

Нагадаємо, Зеленський наголошує, що якби Росія дійсно хотіла закінчення війни, вона б не стягувала резерви на український південь. Він підкреслив, що терор можна зупинити лише спільною незламною силою.

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