Китайці вирішили, що зможуть побудувати свій пасажирський літак і без допомоги росіян.

Китай виключив Росію з проекту створення пасажирського авіалайнера CR929, який розробляли з 2017 року в якості конкурента для літаків Boeing і Airbus. Про це пише видання The Air Current.

Так, на міжнародному авіасалоні у французькому Ле-Бурже Китай присвятив окремий стенд майбутньому далекомагістральному літаку, здатному вмістити 280 пасажирів. При цьому проект був представлений як власна розробка Китаю – без згадки Росії.

Примітним є той факт, що навіть абревіатура майбутнього лайнера CR була задумана як символ спільної роботи двох країн. Літера "C" означала "China"(Китай), а літера "R"– відповідно "Russia" (Росія).

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Ще минулого року видання South China Morning Post писало, що між Китаєм і Росією наростають розбіжності щодо цього проекту. Так, китайці були незадоволені тим, що росіяни запізнюються з виконанням своєї частини проекту – створенням фюзеляжу. Росіянам же не подобалося, що китайці хочуть залучити до роботи над лайнером західні компанії.

"Пекін сподівається, що пасажирський літак CR-929 буде відповідати західним стандартам льотної придатності. Широкофюзеляжний літак призначений для польотів в США і Європу, тому було б краще вибрати деякі ключові компоненти, розділивши замовлення з європейськими та американськими виробниками. Російська сторона розцінює рішення Пекіна використовувати Західні компоненти як демонстрацію білого прапора заходу на тлі глобальних санкцій після вторгнення Росії в Україну", — писало тоді видання з посиланням на інформоване джерело.

Співпраця РФ і Китаю - останні новини

Росія стрімко втрачає китайський ринок нафтопродуктів і нафти. Китай, який разом з Індією набуває понад 80% російського нафтового експорту, в червні знизив закупівлі вдвічі. Замість російських барелів незалежні китайські НПЗ віддали перевагу іранським - знижки на них виявилися більшими

Водночас у НАТО побоюються військово-політичного співробітництва Москви і Пекіна. За словами генсека Альянсу Йенса Столтенберга, йому нескладно уявити конфлікт, в якому Росія і Китай будуть діяти спільно.

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