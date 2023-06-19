Альянс занепокоєний тим, що відбувається за межами трансатлантичного простору.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що йому нескладно уявити конфлікт, у якому Росія та Китай діятимуть спільно.

"Дуже легко уявити конфлікт, в якому Росія і Китай так чи інакше діятимуть разом. Тому що ми бачимо, що Китай і Росія зближуються все ближче і ближче. Вони тренуються разом, всього за кілька тижнів до вторгнення в Україну президент Сі та президент Путін підписали угоду, договір, у якому вони чітко заявили, що партнерство безмежне", – сказав він, виступаючи на Дні промисловості, організованому Федерацією німецької промисловості, у понеділок, 19 червня.

За словами Столтенберга, попри те, що НАТО залишається регіональним союзом Північної Америки та Європи, для Альянсу важливе й те, що відбувається за межами трансатлантичного простору. Він також відповів на питання щодо реакції НАТО на можливу ескалацію на Тайвані.

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"І тому ми стурбовані, коли бачимо загрозливу риторику Китаю на адресу Тайваню. Китай не має виправдання для застосування сили проти Тайваню. Силовим шляхом змінювати статус-кво не можна, а будь-які розбіжності повинні вирішуватися дипломатичним шляхом", — пояснив генсек Альянсу.

Військове співробітництво Китаю та Росії

6 червня Китай і Росія провели спільні навчання ВПС над Японським морем. Одразу після цього з'явилась інформація, що країни вже планують наступні спільні військові заходи.

Як повідомляв Politico, Китай поставляє в Росію гвинтівки та бронежилети. А за даними The New York Times, КНР з початку повномасштабної війни РФ проти України відправив до Росії дронів на суму понад $12 мільйонів.

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