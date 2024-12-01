Китайські чиновники періодично відвідують Москву для взаємодії з відомствами, які беруть участь у протидії західним санкціям.

Китай підтримує економіку Росії від початку війни в Україні, купуючи її нафту та постачаючи їй різні товари. Однак водночас він отримує від цієї співпраці і власну стратегічну вигоду - реальний приклад того, як обійти західні санкції.

Як пише The Wall Street Journal, міжвідомча група, створена Китаєм після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вивчала вплив санкцій і регулярно готувала звіти для керівництва країни, щоб зрозуміти, як пом'якшити їхні наслідки, особливо в разі, якщо конфлікт через Тайвань спонукає США та їхніх союзників запровадити аналогічні санкції проти Китаю.

Пекін "дуже зацікавлений практично в усьому: від способів їхнього обходу до всіляких позитивних ефектів, як-от стимули для розвитку внутрішнього виробництва", - сказала людина, знайома з діями Китаю щодо Росії з приводу санкцій.

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Джерела видання зазначають, що китайські чиновники періодично відвідують Москву для зустрічей із Центральним банком Росії, Міністерством фінансів та іншими відомствами, які беруть участь у протидії санкціям.

"Для китайців Росія - це справжня пісочниця, в якій можна вивчити, як працюють санкції і як ними керувати", - сказав Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі в Росії, який спеціалізується на китайсько-російських відносинах. "Вони знають, що якщо виникне непередбачена ситуація з Тайванем, проти них буде застосовано аналогічний набір інструментів".

При цьому, як зазначають джерела, такі дії Китаю не означають, що країна готується до вторгнення. Швидше, Пекін готується до "екстремального сценарію" збройного конфлікту і його економічних наслідків.

Зокрема, однією з сфер, що викликають особливе занепокоєння у Китаю, є його найбільші у світі валютні резерви, що перевищують 3,3 трильйона доларів.

Дії США та їхніх союзників із заморожування російських активів за кордоном після вторгнення в Україну спонукали Пекін активніше шукати способи диверсифікації своїх запасів, відходячи від доларових активів, таких як казначейські облігації США.

Ще один урок для Китаю - цінність і обмеження коаліцій. США, Велика Британія, Європейський союз та інші союзники змогли об'єднатися, щоб виключити великі російські банки з фінансової мережі SWIFT і запровадити обмеження цін на нафту, в той час як Росія відповіла зміцненням зв'язків з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Китай також виніс з досвіду Росії уроки про потенційні підводні камені приєднання до глобальних ланцюжків поставок, через які санкції можуть бути справді руйнівними.

Китай готується до війни на Тайвані

Як зазначають військові аналітики, Китай уже майже завершив приготування своїх збройних сил і військової промисловості до спроби силового захоплення Тайваню.

Вони наголошують, що Тайвань має якомога швидше запастися зброєю, якщо він цінує свою незалежність і своє процвітання. До того ж є великі сумніви, що США за президентства Трампа захочуть і будуть здатні надати істотну військову допомогу острівній державі.

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