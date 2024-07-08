За словами Юн Сок Йоля, співпраця між Росією та Північною Кореєю є явною загрозою і серйозним викликом миру.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що рішення про підтримку України зброєю будуть ухвалювати на основі того, як діятиме новий військовий пакт між Росією та КНДР.

Про це політик повідомив в інтерв'ю Reuters у відповідь на питання, чи дозволить він постачання зброї Києву. За словами Юн Сок Йоля, Сеул стежитиме за "рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю". Йдеться про такі галузі як торгівля зброєю, передача військових технологій і допомога стратегічними матеріалами.

Південнокорейський лідер обговорить з очільниками країн НАТО явну загрозу, яку Північна Корея становить для Європи. Він наголосив, що РФ доведеться обирати між двома Кореями.

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"Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю є явною загрозою і серйозним викликом миру та безпеки на Корейському півострові та в Європі", - вважає президент.

Як зазначається, відносини між двома країнами зіпсувались після того, як КНДР надіслала РФ балістичні ракети та артилерію для війни. Також Сеулу не сподобався й новий договір про взаємну оборону між Москвою та Пхеньяном.

Юн Сок Йоль у 2022 році став першим південнокорейським лідером, який відвідав саміт НАТО. Тепер він збирається й на захід Альянсу у Вашингтоні.

Президент Південної Кореї наголошує на необхідності зміцнення зв'язків у сфері безпеки з Європою та іншими союзниками США, щоб стримати загрозу з боку КНДР. Очікується що цього року Сеул виведе партнерство з НАТО на новий рівень, взявши участь у навчаннях з кіберзахисту.

Співпраця Росії та КНДР - реакція Сеула

Як раніше писав УНІАН, 19 червня російський правитель Володимир Путін вперше за 24 роки прилетів до КНДР та зустрівся з Кім Чен Ином. Політики підписали документи, які посилюють співпрацю.

Після цього начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Сеул не буде нічим зв'язаний стосовно допомоги Україні, якщо Росія передасть КНДР високоточну зброю.

Forbes писав, що Україна зможе знищувати російські літаки, якщо отримає південнокорейські ракети.

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