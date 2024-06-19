Експерти вважають, що Кім хоче отримати доступ до російських передових озброєнь та технологій.

Візит Путіна до Північної Кореї може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. Це значний крок до заснованого на спільній ворожості до Заходу і його союзників партнерства, який розширює можливості обох лідерів та поглиблює глобальні лінії розломів, пише CNN.

"Відносини між двома країнами - це не просто необхідність. Ми бачимо, як обидві держави формують все більш узгоджений єдиний фронт і виступають проти Сполучених Штатів Америки та Заходу", - каже викладач політики в Оксфордському університеті у Великій Британії Едвард Хауелл.

Путін поїхав до Кім Чен Ина після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та саміту "Великої сімки", де західні лідери продемонструвати свою солідарність щодо війни РФ проти України. Тим часом Північна Корея виступає проти співпраці у сфері безпеки між США та Південною Кореєю і Японією.

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У вересні Кім Чен Ин прибув до Росії, а вже незабором російська окупаційна армія отримала північнокорейські боєприпаси та ракети. Вони допомогли Москві поповнити свої запаси та йти в ногу із західною підтримкою України. Експерти вважають, що ця угода може дозволити КНДР побачити реальну картину можливостей своєї зброї, а також допомогти наростити експорт.

За словами південнокорейських чиновників, вони отримують від Москви продовольство та інші товари першої необхідності. Під час тієї зустрічі Путін заявив, що вони готові допомогти Північній Кореї у розвитку її космічної і супутникової програми. Вже за кілька тижнів відбувся успішний запуск першого північнокорейського військового розвідувального супутника "Маллігьонг-1".

Експерти вважають, що Кім Чен Ин хоче отримати доступ до ноу-хау для цілого ряду російських передових озброєнь та технологій, пов'язаних зі збагаченням урану, дизайном реакторів або ядерними двигунами для підводних човнів. Він може вважати, що це просто необхідно для виживання його режиму.

Старший науковий співробітник програми з питань ядерної політики аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Анкіт Панда вважає малоймовірним, що Путін надто прагнутиме ініціювати співпрацю у сфері ядерних технологій, оскільки РФ може поділитися "менш чутливими" технологіями - наприклад, щодо вдосконалення радарів або зенітно-ракетних комплексів.

Водночас він може використати цей візит, щоб заручитися постійною підтримкою КНДР, а також показати світу, що Москва не сама. "Путін підкреслює, що у Росії є друзі - і пропагує ідею, що війна для України не виграшна, тому що у Росії не закінчиться зброя", - вважає старший директор з питань політики Центру контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Джон Ерат.

На його думку, також московський правитель може розглядати відносини з Кімом як спосіб "підняти привид ядерної війни", використовуючи занепокоєння Вашингтона та Південної Кореї, щоб союзники України змусили її піти на переговори на умовах РФ.

Візит Путіна до КНДР: що відомо

Вночі кремлівський правитель вперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Повідомлялося, що візит триватиме два дні, країни мають підписати договір про стратегічне партнерство.

Напередодні візиту Путін опублікував статтю, в якій подякував КНДР за підтримку Росії у війні, а також заявив, що вони готові до "тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

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