У Сеулі пообіцяли рішучу відповідь.

Речник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжуна заявив, що КНДР готується підірвати дороги, які з'єднують ці дві країни.

"Цілком можливо, що (вибухи в Північній Кореї) відбудуться вже сьогодні (14 жовтня, - ред.)", - сказав Лі Сон Чжун, якого цитує Yonhap.

За його словами, КНДР може зробити підриви вздовж міжкорейських доріг або інші провокативні дії. Речник наголосив, що Південна Корея не піде на провокацію та пообіцяв "рішучу відповідь".

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"Якщо Північна Корея піде на провокацію, ми відповімо рішучою відповіддю з точки зору нашого права на самооборону", - сказав Лі Сон Чжун.

КНДР і Південна Корея

Раніше Південна Корея показала свою найпотужнішу ракету, яка здатна пробити підземні бункери КНДР.

Нещодавно стало відомо, що КНДР перегляне свою конституцію, щоб прибрати звідти декларовану мету мирного об’єднання з Південною Кореєю. Професор вивчення Північної Кореї в південнокорейському університеті Кюннам Лім Юл-чул вважає, що Пхеньян може покладатися на козир ядерної зброї у спробах силового об’єднання півострова.

Минулого тижня очільник КНДР Кім Чен Ин запевнив, що не планує нападати на Південну Корею.

Однак його сестра Кім Йо Чон пригрозила Південній Кореї "жахливою катастрофою", якщо та ще раз надішле дрони до Пхеньяну.

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