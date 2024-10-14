За її словами, буде вжито відповідних рішучих заходів.

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чон пригрозила Південній Кореї "жахливою катастрофою", якщо та ще раз надішле дрони до Пхеньяну.

"Момент, коли в небі над нашою столицею знову буде виявлено безпілотник ПК, безумовно, призведе до жахливої ​​катастрофи... Ми вживемо відповідних рішучих заходів у відповідь, якщо дрони, які перевозять політично мотивоване анти-КНДР сміття з ПК через кордон, знову проникнуть у територіальний повітряний простір КНДР", — заявила вона, передає The Times.

Як зазначається, Сеул запускав на територію свого агресивного сусіда пропагандистські листівки. На тлі цього КНДР попередила, що подібні дії можуть обернутися збройним конфліктом.

Відео дня

Спочатку міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заперечував відправку безпілотників над містом, однак згодом об’єднані начальники штабів заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати заяви КНДР.

У якості помсти Північна Корея відправила через кордон тисячі повітряних куль із сміттям. У п'ятницю Сеул повідомив про знаходження близько 40 нових таких об'єктів уздовж демілітаризованої зони.

КНДР і Південна Корея

Раніше Південна Корея показала свою найпотужнішу ракету, яка може вразити підземні бункери КНДР.

Минулого тижня Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна не планує нападати на свого південного сусіда.

Водночас очікується, що КНДР перегляне свою конституцію, щоб прибрати звідти декларовану мету мирного об’єднання з Південною Кореєю. Професор вивчення Північної Кореї в південнокорейському університеті Кюннам Лім Юл-чул вважає, що Пхеньян може покладатися на козир ядерної зброї у спробах силового об’єднання півострова.

Вас також можуть зацікавити новини: