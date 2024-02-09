Міністр оборони Данії вважає, що Росія може напасти на країну НАТО вже через 3-5 років.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголошує, що Росія озброюється дуже швидко, і ймовірним є варіант, коли вона може напасти на НАТО вже через три роки, пише Financial Times.

"Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує статтю 5 і солідарність НАТО на міцність. Це не була оцінка НАТО в 2023 році. Це нова інформація, яка зараз виходить на перший план", - сказав Поульсен.

Як зазначає видання, останніми тижнями європейські країни дедалі частіше попереджають, що, на їхню думку, Росія може спробувати підірвати статус НАТО в наступному десятилітті. У приватних розмовах багато хто побоюється, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США в листопаді може ще більше підбадьорити Росію.

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"Є підстави для справжнього занепокоєння", - сказав Поульсен. "Потенціал Росії у виробництві військової техніки надзвичайно зріс... Росія потенційно має волю до [здійснення атак]. Тепер вони також можуть мати можливість з точки зору військового потенціалу раніше, ніж ми очікували".

Крім того, Мікаель Йоханссон, виконавчий директор шведської компанії Saab, яка є одним з провідних європейських оборонних концернів, сказав Financial Times, що він стурбований тим, що Росія виробляє більш ніж в 10 разів більше артилерійських снарядів, ніж здатна виробляти Європа - близько 4-5 млн на рік. Він сказав, що західні уряди повинні давати більш довгострокові зобов'язання оборонним компаніям.

Водночас Йенс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив раніше цього тижня, що альянс не бачить жодної безпосередньої загрози для країн-членів.

Напад Росії на НАТО - думки експертів

Інформацію про можливу війну між НАТО та РФ першими опублікували журналісти Bild. Посилаючись на секретні матеріали Бундесверу, видання опублікувало можливий сценарій, за яким РФ почне підготовку для атаки на альянс у 2024 році. А бойові дії "неминуче" розпочнуться в 2025-му.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також наголошував, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

А військовий експерт Іван Киричевський побачив паралелі між навчаннями НАТО та підготовкою України напередодні повномасштабного вторгнення РФ і зазначав, що європейські столиці приховано готуються до наземного наступу РФ на країни НАТО влітку цього року.

Водночас колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін програє в разі прямого протистояння Росії з Альянсом.

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