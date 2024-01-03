Протягом найближчих кількох років Росія може атакувати країни Європи. Таку заяву зробив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Ніхто не може сумніватися, що зі стратегічної точки зору Європа є об’єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях стане очевидною", – цитує його Rzeczpospolita.
За словами премʼєр-міністра Польщі, разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським він підготував звернення до НАТО. Це повʼязано з російською терористичною атакою по Україні 29 грудня, коли одна з ракет РФ залетіла на територію Польщі.
"Разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським ми підготували таку ініціативу, заклик врахувати потреби європейської збройової промисловості. Не лише заради можливої швидкої підтримки України. Не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, Європа тут сильно відстає. Ми захочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років", – наголосив Туск.
Загроза нападу РФ на Європу
Дональ Туск – не перша людина, яка говорить про загрозу нападу Росії на Європу. Одна з європейських розвідок також розглядає цей сценарій, пише BILD. Припускається, що це може статися у 2024-2025 роках, коли США опиняться "без лідера" через зміну президента і не зможуть швидко допомогти партнерам стримати російський удар.
Водночас генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає, що російські війська можуть здійснити напад на країни-члени НАТО.