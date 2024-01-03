Він зауважив, що майже вся російська економіка "перейшла на систему переозброєння воєнного часу", і ​​Європа в цьому плані сильно відстає.

Протягом найближчих кількох років Росія може атакувати країни Європи. Таку заяву зробив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Ніхто не може сумніватися, що зі стратегічної точки зору Європа є об’єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях стане очевидною", – цитує його Rzeczpospolita.

За словами премʼєр-міністра Польщі, разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським він підготував звернення до НАТО. Це повʼязано з російською терористичною атакою по Україні 29 грудня, коли одна з ракет РФ залетіла на територію Польщі.

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"Разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським ми підготували таку ініціативу, заклик врахувати потреби європейської збройової промисловості. Не лише заради можливої ​​швидкої підтримки України. Не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, ​​Європа тут сильно відстає. Ми захочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років", – наголосив Туск.

Загроза нападу РФ на Європу

Дональ Туск – не перша людина, яка говорить про загрозу нападу Росії на Європу. Одна з європейських розвідок також розглядає цей сценарій, пише BILD. Припускається, що це може статися у 2024-2025 роках, коли США опиняться "без лідера" через зміну президента і не зможуть швидко допомогти партнерам стримати російський удар.

Водночас генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає, що російські війська можуть здійснити напад на країни-члени НАТО.

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