Він наголосив, що єдиним переможцем у цьому конфлікті буде Путін.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко розкритикував останні дії польської влади стосовно України, зазначивши, що таким чином вона діє на користь Кремлю.

Зокрема, він засудив рішення уряду щодо заборони на імпорт українського зерна, зазначивши, що уряд країни пішов на конфлікт, не шукаюч конструктивних рішень.

"Можна домовитися зі Словаччиною. Можна організувати транспорт і отримати європейську підтримку для дорожчого наземного транзиту через Європейський Союз. Натомість уряд атакує Євросоюз і атакує Україну, яка бореться за своє життя. Це обурливо. Мені соромно", - зазначив Сікорський в інтерв’ю Радіо RMF24.

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Також він прокоментував дії польського МЗС, яке викликало посла України через заяву президента України Володимира Зеленського, у якій він розкритикував заборону Польщі на українське зерно.

"У мене таке враження, що останнім часом ми частіше викликаємо посла України, аніж Росії, що мені дуже не подобається. Це Росія веде агресію проти України, а не Україна", – сказав Сікорський.

Коментуючи слова Зеленського про те, що Польща "допомагає підготувати сцену для московського актора", Сікорський зазначив, що деяку різкість українського президента можна зрозуміти, адже він бореться за життя своєї нації проти переважаючих сил Росії.

"Ми повинні дуже симпатизувати і співчувати йому, коли він іноді заходить занадто далеко. І це не привід для міжнародних пліток, які руйнують репутацію Польщі", - сказав Сікорський.

Сікорський також засудив заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про те, що Польща більше не надаватиме зброї Україні.

"Путін чує це і починає сподіватися, що він зможе виграти цю війну. Навіть якби це було правдою, навіть якби виявилося, що наші склади майже порожні, навіщо він це говорить? … Вони повернулися до свого націоналізму, який може дорого коштувати Польщі, бо єдиним переможцем у цій ситуації буде Путін", - зазначив політик.

Конфлікт України з Польщею

Як відомо, Словаччина, Польща та Угорщина, незважаючи на рішення Європейської комісії, ввели національну заборону на імпорт українських сільгосптоварів. Україна має намір судитися, тому вже подала позов до Світової організації торгівлі. А Президент України володимир Зеленський заявив, що такими діями польща "готує сцену для московського актора".

У МЗС Польщі у відповідь викликали україхнскького посла та висловили обурення цією заявою.

Також, кментуючи позов, Анджей Дуда сказав, що Україна схожа на потопаючого, який може потягнути за собою тих, хто хоче їй допомогти.

Крім того, у Польщі сказали, що не постачають Україні озброєння, крім поставок, передбачених раніше підписаним контрактом. Також в уряді мають намір скоротити фінансову підтримку українців, які втекли від війни.

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