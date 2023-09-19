Про це сказав офіційний представник уряду Петро Мюллер.

Польща, швидше за все, скоротить фінансову підтримку мільйонів українських біженців, яких вона приймає, заявив уряд країни.

Хоча уряд у Варшаві був одним із найзапекліших прихильників України, допомагаючи їй захиститися від вторгнення Росії, пропонуючи фінансову та військову допомогу та слугуючи воротами для західних поставок, зв'язки між двома країнами погіршуються напередодні виборів у Польщі, пише Bloomberg.

Підтримка біженців, яка включає в себе скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейних допомог, не буде продовжена в наступному році, повідомив телеканалу Polsat офіційний представник уряду Петро Мюллер.

Відео дня

"Ці правила просто перестануть діяти наступного року", - заявив Мюллер у понеділок. "Я думаю, що правила не будуть суттєво розширені".

За словами Анни Шмідт, заступника міністра сім'ї та соціальної політики, Польща витратила близько 2,4 мільярда злотих (550 мільйонів доларів) на виплати для українських сімей, які втекли до Польщі від війни.

Українські біженці в Польщі - деталі

Наявність друзів і знайомих в Німеччині, більш високі заробітки і соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 мільйона громадян України, тоді як у Польщі їх було майже 975 тисяч. Це означає, що з серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилася більш ніж на 350 тисяч. людина, а в Німеччині – зросла більш ніж на 410 тис.в той же час.

Вас також можуть зацікавити новини: