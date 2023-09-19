Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що отримує допомогу від Польщі, заявив президент.

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючою людиною, яка може завдати шкоди тому, хто її рятує.

Таку заяву він зробив на брифінгу для польських ЗМІ, коментуючи ситуацію навколо експорту українського зерна. Також він сказав, що планував зустрітися з Володимиром Зеленським, але не зміг через затримки в графіку його виступів на Генасамблеї.

"Ми маємо справу з чимось на зразок потопаючого. Кожен, хто коли-небудь брав участь у порятунку потопаючого, знає, що потопаючий неймовірно небезпечний, що він може витягнути себе на глибину. Він володіє немислимою силою, обумовленою особистим страхом, впливом адреналіну, і може просто втопити рятувальника. Кажуть, що потопаючий хапається за соломинку, і дійсно, потопаючий хапається за все, що може", - цитує Дуду rmf24.

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За його словами, Україна знаходиться під російським ударом і "хапається за все, що може". "Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна ображатися. Чи потрібно діяти так, щоб убезпечити себе від шкоди, заподіяної потопаючою людиною? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від шкоди, заподіяної потопаючим, тому що якщо потопаючий призведе до шкоди і втопить нас, йому не допоможуть", - додав польський президент.

Говорячи про позов, поданий Україною до Світової організації торгівлі, Дуда сказав, що вони будуть пояснювати ситуацію в суді.

"Я розумію, що в Україні є ділові кола, які хотіли б якнайшвидше продати зерно за мінімально можливою ціною. Ми повинні захищатися від цього, Це наш очевидний обов'язок. Тут такий збіг інтересів. Якщо Україна звернеться до суду, ми пояснимо ситуацію. Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам'ятала, що ми є транзитною країною тільки для України", - сказав Дуда.

За його словами, Польща допомагає Україні транзитувати продовольство на інші ринки, а також разом з Литвою працює над подальшим спрощенням процедур та експорту через порт Клайпеда.

Україна подала до суду на Польщу, Словаччину та Угорщину

Як повідомляв УНІАН, цієї весни Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна.

15 вересня Європейська комісія скасувала обмеження на ввезення зерна у ці країни. Однак Словаччина, Польща та Угорщина все одно ввели національну заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

Вчора в Міністерстві економіки повідомили, що подали позов до Світової організації торгівлі проти цих країн.

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