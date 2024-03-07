Компанія SpaceX повинна показати, яких заходів вживає для протидії незаконному використанню її супутникових терміналів.

В Конгресі США ініціювали парламентське розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через масове використання росіянами супутникового зв’язку Starlink у війні проти України. Розслідування ініціювали демократи з Палати представників Конгресу, пише The Washington Post.

Конгресмени Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали листа компанії SpaceX з вимогою пояснити, яких заходів там вживають для протидії незаконному використанню терміналів Starlink на окупованих Росією територіях України. У листі також містилося попередження, що використання росіянами системи Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життям українців і національній безпеці США".

"Ми стурбовані тим, що у вас можуть бути відсутні відповідні запобіжники", — йдеться у тексті листа, який ексклюзивно отримала The Washington Post.

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Видання зазначає, що супутниковий зв’язок Starlink дав українським військам суттєву перевагу, забезпечивши можливість постійно координувати дії солдатів на передовій, керувати дронами та координувати артилерійські удари. Конгресмени стурбовані, що тепер таку ж користь від Starlink можуть отримати російські загарбники.

Законодавці тільки починають своє розслідування, але вони планують зв'язатися з Пентагоном та іншими компетентними відомствами.

Росіяни використовують термінали Starlink: що відомо

Як писав УНІАН, поодинокі випадки використання росіянами терміналів Starlink на фронті спостерігалися давно. Але останнім часом це явище набуло масового характеру, кажуть українські військові. Термінали закуповують в обхід санкцій через Дубай.

І компанія SpaceX, якій належить система Starlink, і власник компанії Ілон Маск категорично заперечили не лише прямі продажі супутникових терміналів росіянам, але й опосередковані – через треті країни.

Натомість в ГУР вказали, що сьогодні термінали Starlink вільно продаються навіть в самій Росії. Їх завозять через так званий "паралельний імпорт" – офійційно дозволену Кремлем контрабанду.

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