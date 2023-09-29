Вартість контракту на розробку Starshield становить до 70 млн доларів.

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX отримала перший контракт від Космічних сил США. Йдеться про надання спеціалізованого супутникового зв'язку для військових в межах нової програми Starshield.

Як повідомляє Bloomberg, передбачається використання послуг зв'язку супутників на низькій навколоземній орбіті. Послугу надаватимуть за допомогою наявних супутників мережі Starlink, що розширить її роль як оборонного підрядника.

Як відомо, SpaceX змагається з United Launch Alliance за запуск корисного навантаження для нацбезпеки. У червні цього року компанія отримала контракт на надання супутникового в'язку Starlink українським військовим.

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"Однак роль Маска в Україні зазнала критики після того, як у новій біографії з'явилася інформація про те, що минулого року він відкинув прохання українського уряду розширити покриття Starlink на окупований Росією Крим, щоб допомогти в атаці військово-морських безпілотників на російські об'єкти", - додає видання.

Це сталось до того, як Пентагон уклав контракт зі SpaceX на надання послуг Starlink для України. Однак дії Маска і його розмова з президентом РФ Володимиром Путіним викликають питання у деякі законодавці стосовно надійності як постачальника Пентагону.

"SpaceX є головним підрядником і критично важливим галузевим партнером для Міністерства оборони, а також одержувачем мільярдів доларів, виділених платниками податків. Ми глибоко стурбовані здатністю і готовністю SpaceX перервати свої послуги за примхою пана Маска і з метою скувати самооборону суверенної країни, фактично захищаючи російські інтереси", - наголошує група сенаторів-демократів у листі до міністра оборони Ллойда Остіна.

Однорічний контракт SpaceX на розробку Starshield вартістю до 70 млн доларів було укладено 1 вересня. За словами прессекретаря ВПС США Енн Стефанек, він "передбачає обслуговування Starshield".

Starlink та війна в Україні

Як відомо, українські військові майже з перших днів війни використовували супутниковий зв'язок Starlink - перші термінали були активовані 26 лютого.

Нещодавно виник гучний скандал, коли Волтер Айзексон у новій біографії Маска повідомив, що минулого року бізнесмен таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на флот РФ. Пізніше Маск уточнив, що відхилив екстрений запит України на активацію Starlink у Севастополі.

22 вересня у Міністерстві оборони США оголосили, що уклали контракт із Starlink, щоб забезпечити українських військових необхідною інфраструктурою супутникового зв'язку.

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