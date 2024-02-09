У компанії Ілона Маска стверджують, що Starlink не працює в Росії і не відправляли туди жодного обладнання.

Компанія SpaceX не веде жодних справ із російським урядом або його військовими. Про це йдеться у відповіді компанії на звинувачення в тому, що Росія почала купувати Starlink через Дубай із повністю ліцензованими акаунтами, повідомляє Newsweek.

Видання зазначає, що у відповідь на електронний лист SpaceX не надала коментаря, але поставила посилання на свою заяву через допис на X.

"Starlink не працює в Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавав Starlink у Росії, а також не відправляв обладнання до місць у Росії. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - йдеться у заяві компанії.

У SpaceX також стверджують, що не працюють у Дубаї і не уповноважують будь-яких посередників або дистриб’юторів будь-якого роду продавати Starlink у столиці ОАЕ.

"Якщо SpaceX отримує інформацію про те, що термінал Starlink використовується санкційною або неавторизованою стороною, ми розслідуємо заяву та вживаємо заходів для дезактивації терміналу, якщо вона підтвердиться", - запевняють у компанії.

Використання Starlink росіянами на війні в Україні

Днями у ЗМІ з'явилась інформація про те, що росіяни почали масово використовувати Starlink на фронті. Так, за даними українських військових, РФ почала купувати Starlink через Дубай із повністю ліцензованими акаунтами.

Раніше CNN повідомляв, що Ілон Маск нібито наказав відключити Starlink, щоб зірвати українську атаку на Крим.

Вас також можуть зацікавити новини: