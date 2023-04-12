На його думку, країна має гарний план активних операцій.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що наразі в України є достатньо можливостей для досягнення успіху під час контрнаступу.

Попри нещодавний витік інформації США у мережу, військове керівництво України залишається зосередженим на своїй цілі, додав очільник Пентагону під час виступу у Державному департаменті. "І я повною мірою впевнений, що вони досягнуть того, чого досягають хороші лідери, великі лідери", - цитує його Укрінформ.

За словами Остіна, Україна має чудовий план активних операцій, однак його деталі відомі лише президенту та його найближчому оточенню. "Вони мають багато можливостей, необхідних для досягнення успіху. Ми провели тренування для величезної кількості військ, ми надали значну кількість платформ", - сказав він.

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Крім того, українці самі відчувають, що перебувають у достатньо гарному стані. Остін пообіцяв, що Штати продовжать підтримувати Україну. "Щоб вони могли й надалі досягати успіху, незалежно від того, коли приймуть рішення розпочати наступальні операції", - резюмував він.

Контрнаступ України: що відомо

У березні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує більше боєприпасів для здійснення весняного контрнаступу.

Міністр оборони Олексій Резніков казав, що українська армія може піти в контрнаступ ближче до літа. Вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив аналогічну заяву.

Нещодавно у мережу злили секреті документи Пентагону, які стосувалися й війни в України. The Washington Post пише, що згідно з ними прогноз по успіху контрнаступу "скромний".

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