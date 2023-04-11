За його словами, Україна обов'язково звільнить від окупації всі свої території.

Збройні сили України можуть розпочати контрнаступ для звільнення окупованих територій влітку.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню The Hill. За його словами, союзники та партнери України не тиснуть на неї в питанні наступу. Наразі найсильніший тиск відчувається зсередини країни.

"Усі наші друзі та партнери чудово розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовими до цього на 100%, якщо не більше", — наголосив глава уряду.

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На запитання про те, як на підготовку до контрнаступу може вплинути витік секретних документів Пентагону, Шмигаль відповів, що Україна звільнить свою територію.

"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Ми просимо наших міжнародних партнерів про додаткові військові можливості, такі як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка", — підсумував він.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що українські захисники активно знищують бази та склади з боєприпасами російських військ на тимчасово окупованих територіях України перед початком контрнаступальної операції.

Через страх перед контрнаступом Збройних сил України російські військові все частіше почали здаватись в полон, щоб зберегти своє життя.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що рішення про початок контрнаступу ЗСУ буде ухвалено в останній момент.

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