Рішення вступило в силу 26 червня.

Латвія з 26 червня призупинила прийом всіх видів візових заяв для громадян Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Латвії. "У зв'язку з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій в Росії з 26 червня 2023 року дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном припинили прийом всіх видів візових заяв від громадян Росії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що візові заяви, які прийняли і почали обробляти до 25 червня, розглянуть.

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Відносини Латвії та Росії: останні новини

Нагадаємо, що восени 2022 року Латвія, Литва та Естонія закрили в'їзд для росіян, в тому числі для тих, що мають шенгенські візи, які були видані іншими державами. Громадяни РФ могли отримувати, наприклад, гуманітарні візи.

Перед 9 травня влада країни заборонила проводити в Латвії в цей день будь-які заходи, крім приурочених до Дня Європи, щоб не допустити заворушень.

Також в Латвії зобов'язали російських громадян здати тест на знання державної мови, якщо вони хочуть отримати продовження посвідки на проживання.

Раніше російськомовні жителі країни вийшли на мітинг з вимогою, щоб Росія "не захищала їх" в Латвії.

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